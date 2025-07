Dijon : un concert gratuit ancré dans le territoire pour K6FM

K6FM, radio locale de Dijon et de la Côte-d’Or, s’associe au Conseil Départemental pour proposer un nouveau showcase gratuit le jeudi 28 août 2025 à 18h30, dans les jardins du Département. Ce rendez-vous musical, en accès libre dans la limite des places disponibles, s’inscrit dans une logique de proximité avec le public, propre aux radios de territoire.

Le plateau 2025 réunit des artistes confirmés, à commencer par Charlie Winston, de retour avec un nouvel album cet automne et un single déjà dévoilé : "Never Enough". Il sera rejoint par Christophe Mali, cofondateur de Tryo, qui présente un projet solo “intime et profond”, porté notamment par les titres "Derniers Humains" et 'Ça nous gêne".