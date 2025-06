K6FM déploie son Kombi K6 pour la 12e édition du K6FM Live

Le vendredi 20 juin prochain, K6FM donne rendez-vous à ses auditeurs au stade Pascal Gien à Talant pour la 12e édition du K6FM Live. Organisé dans le cadre de "La Grande Fête" de la ville, ce concert gratuit rassemblera artistes nationaux et talents locaux. À cette occasion, la radio déploie son Kombi K6, un studio mobile unique en son genre. Habillé aux couleurs de la station, ce véhicule emblématique permet à l’équipe de la radio d’être au plus près de l’événement et de ses auditeurs

Le Kombi K6 sera installé sur le site du concert pour accueillir interviews, animations et échanges en direct avec les auditeurs. La radio mise sur cet outil de terrain pour renforcer sa présence sur les événements locaux et illustrer sa volonté de proximité.