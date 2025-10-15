La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 15 Octobre 2025 - 08:50

K6FM fête sa première année à Beaune


Notez


Pour célébrer un an de présence sur la fréquence 93.2 FM à Beaune, K6FM a réuni plus de 200 invités à la Comédie du Vin pour une soirée alliant musique, convivialité et ancrage local. La station, première radio indépendante de Côte-d’Or avec 120 000 auditeurs, confirme ainsi son implantation dans la cité des vins.


L’événement a bénéficié du soutien de partenaires régionaux majeurs : la Maison Louis Latour, la brasserie Millenium, l’Hôtel de la Poste et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
L’événement a bénéficié du soutien de partenaires régionaux majeurs : la Maison Louis Latour, la brasserie Millenium, l’Hôtel de la Poste et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

Vous aimerez aussi
Le 30 septembre, la Comédie du Vin de Beaune a accueilli la soirée anniversaire de K6FM, marquant une première année de diffusion sur la fréquence 93.2 FM. Plus de 200 invités (partenaires, clients, personnalités locales et auditeurs fidèles) étaient présents pour partager ce moment fort dans la vie de la station. Sur scène, trois artistes ont offert un showcase exclusif : Tibz, auteur du titre "Nation", désormais installé à Beaune ; Rori, jeune chanteuse belge au succès croissant ; et Jennifer Ayache, voix de Superbus, venue clôturer la soirée dans une atmosphère intimiste.
Avec cette première année réussie, K6FM a voulu renforcer son positionnement comme radio de proximité en Côte-d’Or. Son implantation à Beaune, place Malmedy, lui permet d’assurer une présence quotidienne au cœur du territoire viticole. 

Une radio indépendante solidement implantée

Créée il y a près de 18 ans, K6FM demeure la première radio indépendante de Côte-d’Or. Selon Médiamétrie EAR Local 2025, la station rassemble 120 000 auditeurs dans le département. Son succès repose sur une programmation musicale fédératrice, une information locale réactive et un engagement constant auprès des acteurs régionaux.
Pour Franck Pelloux, directeur général de la station, cet anniversaire symbolise "la réussite d’un ancrage durable à Beaune et la confiance renouvelée du public". Forte de ce premier succès, la radio prévoit d’intensifier sa présence à Beaune à travers de nouveaux événements, des partenariats culturels et une couverture renforcée des initiatives locales.

Tags : anniversaire, concert, Côte d'Or, Dijon, Franck Pelloux, K6 FM, K6FM, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 15 Octobre 2025 - 06:55 En Bretagne, la radio garde une longueur d’avance €

Mercredi 15 Octobre 2025 - 05:35 En cas de coupure, le réseau Ici veut garder le signal €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication