K6FM fête sa première année à Beaune

Le 30 septembre, la Comédie du Vin de Beaune a accueilli la soirée anniversaire de K6FM, marquant une première année de diffusion sur la fréquence 93.2 FM. Plus de 200 invités (partenaires, clients, personnalités locales et auditeurs fidèles) étaient présents pour partager ce moment fort dans la vie de la station. Sur scène, trois artistes ont offert un showcase exclusif : Tibz, auteur du titre "Nation", désormais installé à Beaune ; Rori, jeune chanteuse belge au succès croissant ; et Jennifer Ayache, voix de Superbus, venue clôturer la soirée dans une atmosphère intimiste.

Avec cette première année réussie, K6FM a voulu renforcer son positionnement comme radio de proximité en Côte-d’Or. Son implantation à Beaune, place Malmedy, lui permet d’assurer une présence quotidienne au cœur du territoire viticole.