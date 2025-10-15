K6FM fête sa première année à Beaune

L’événement a bénéficié du soutien de partenaires régionaux majeurs : la Maison Louis Latour, la brasserie Millenium, l’Hôtel de la Poste et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Le 30 septembre, la Comédie du Vin de Beaune a accueilli la soirée anniversaire de K6FM, marquant une première année de diffusion sur la fréquence 93.2 FM. Plus de 200 invités (partenaires, clients, personnalités locales et auditeurs fidèles) étaient présents pour partager ce moment fort dans la vie de la station. Sur scène, trois artistes ont offert un showcase exclusif : Tibz, auteur du titre "Nation", désormais installé à Beaune ; Rori, jeune chanteuse belge au succès croissant ; et Jennifer Ayache, voix de Superbus, venue clôturer la soirée dans une atmosphère intimiste.
Avec cette première année réussie, K6FM a voulu renforcer son positionnement comme radio de proximité en Côte-d’Or. Son implantation à Beaune, place Malmedy, lui permet d’assurer une présence quotidienne au cœur du territoire viticole.
Une radio indépendante solidement implantée
Créée il y a près de 18 ans, K6FM demeure la première radio indépendante de Côte-d’Or. Selon Médiamétrie EAR Local 2025, la station rassemble 120 000 auditeurs dans le département. Son succès repose sur une programmation musicale fédératrice, une information locale réactive et un engagement constant auprès des acteurs régionaux.
Pour Franck Pelloux, directeur général de la station, cet anniversaire symbolise "la réussite d’un ancrage durable à Beaune et la confiance renouvelée du public". Forte de ce premier succès, la radio prévoit d’intensifier sa présence à Beaune à travers de nouveaux événements, des partenariats culturels et une couverture renforcée des initiatives locales.
