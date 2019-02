La tournée NRJ Music Tour fait étape à Paris

Avec plus de 50 villes dans le monde et plus de 2 millions de spectateurs, la plus grande tournée musicale gratuite s’arrête à Paris, pour sa première date de 2019. Lundi 25 février à partir de 20h, NRJ offrira un concert gratuit, présenté par l'équipe des animateurs NRJ (Double F, Marie, David, Mikl...) à la Seine Musicale et réunira Maître Gims, Vitaa, Slimane, Jenifer, Bilal Hassani, 3 Cafés Gourmands, Diva Faune, Lautner, Kaizer Panda, Sylvan Areg et Basada en pré-show.

Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTParis sur tous les réseaux sociaux de la radio. NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert.