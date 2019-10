La technologie RateOnAir de Médiamétrie utilisée en Suède

Kantar équipera 1 500 panélistes de RateOnAir, un audimètre portable individuel, développé et opéré par Médiamétrie en France, et réalisera des interviews téléphoniques assistées par ordinateur (méthode CATI) sur plus de 30 000 panélistes chaque année durant une période de quatre ans

Ce nouveau service débutera le 1er août 2020 et il est d’ores et déjà prêt à intégrer la mesure du podcast et de l'audio à la demande.

Basé sur la technologie du watermarking pour la reconnaissance des radios écoutées, l’audimètre reconnaît toutes les sessions radio réalisées par les panélistes tout au long de la journée, y compris les podcasts. Kantar utilisera cette technologie pour mesurer l’audience de la radio quels que soient le lieu, le support et le moment.