Kantar remporte le contrat pour la mesure de l’audience de la radio en Suède

Dans le cadre de ce nouveau service, Kantar équipera 1 500 panélistes de RateOnAir, un audimètre portable individuel, développé et opéré par Médiamétrie en France, et réalisera des interviews téléphoniques assistées par ordinateur (méthode CATI) sur plus de 30 000 panélistes chaque année durant une période de quatre ans. Le service délivrera des durées d'écoute minute par minute sur les stations de radio nationales suédoises, en direct ou en différé et sur les plates-formes FM, Web ou DAB (Digital Audio Broadcasting).

La mesure de la radio locale est réalisée à l'aide du panel CATI et permettra d'évaluer l’audience des stations de radio locales avec une granularité de cinq minutes.