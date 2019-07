La saison des "Horizon Music Live" débute ce week-end

Jenifer, Slimane, Madame Monsieur, Joyce Jonathan ou encore Bilal Hassani auront pour mission de faire vibrer une nouvelle fois le public de la région des Hauts de France. Le week-end suivant, samedi 13 juillet, c’est à Béthune (Place de la communication) que Slimane viendra lancer les festivités de la fête nationale, accompagné entre autre de Chimène Badi. Dès le lendemain, dimanche 14 juillet, une date devenue un rendez-vous incontournable dans la région depuis quelques années, après la venue de Martin Solveig et Bob Sinclar, c’est un plateau électro à renommée internationale qui viendra enflammer la Grand Place de Béthune avec en tête d’affiche The Avener, Ofenbach, Feder et Sound of Legend.