La radio reste un prescripteur majeur pour les nouveautés musicales

En 2016, la mesure "Bordes" visant la très forte concentration des titres francophones en radio est entrée en application. Cette mesure est venue compléter le dispositif des quotas de chansons francophones en radio : les 10 titres francophones les plus diffusés ne peuvent excéder 50% des diffusions francophones. Les diffusions excédentaires sont exclues du calcul des quotas de chansons francophones. Cette mesure concerne 8 radios sur les 29 du panel Yacast. Ces 8 radios sont toutes des radios jeunes, à fortes rotations et assujetties à un quota de diffusion d’un minimum de 35% de chansons d’expression francophone.



Sur les 8 radios concernées par cette mesure anti concentration, seules 2 enregistrent une baisse de plus de 2 points de leur taux de diffusion des titres francophones : Skyrock (- 2.8 points) et Contact FM (- 6,5 points). Cette dernière est donc la radio sur laquelle la diffusion des titres francophones est la plus concentrée. Skyrock est impactée par cette mesure anti concentration : 6% des diffusions francophones de Skyrock ont été retirées du calcul des quotas faisant chuter son taux de diffusions francophones de 49.6% à 46.8%. Mais, Skyrock reste largement dans le périmètre de ses obligations de diffusions de chansons francophones.