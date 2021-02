La radio reste un média solide

"La puissance marketing unique de la radio s’adresse à la fois aux campagnes d’appels et aux campagnes de promotion. Tout comme la télévision, la radio amplifie d’autres médias, en particulier les formats de recherche et en ligne, tandis que l’audio numérique se développe rapidement, et les innovations en technologie publicitaire et en données créent de nouvelles opportunités intéressantes dans le mix média. Chez TF1 Pub, nous pensons que les marques de radio fortes ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la révolution audio, tant pour les auditeurs que pour les marketeurs" a indiqué Laurent Bliaut, président de l'EGTA, par ailleurs DGA Marketing R&D à TF1 Pub.