La radio reste le principal vecteur de découverte des nouveautés

Le streaming, moteur de cette croissance, poursuit sa progression : ses revenus ont augmenté de 23% en 2017 (+37% en 2016) et avec 243M€, représentent 42% des revenus du marché total. C’est l’abonnement qui génère l’essentiel de la valeur créée : il représente, à lui seul, 83% des revenus du streaming et 35% des revenus du marché. Si la progression du nombre d’abonnés se poursuit à un rythme un peu moins soutenu, + 500 000 en 1 an, soit 4.4M d’abonnés, elle est compensée par une part plus importante des abonnés payants, hors bundle avec un opérateur téléphonique.

La croissance du streaming s’explique par l’adhésion populaire autour de cet usage : 42.5Mds de titres ont été écoutés sur les services de streaming audio en 2017, c’est 5 fois plus qu’en 2013. Selon le baromètre SNEP/GFK MusicUsages 2017, 42% des français déclarent écouter leurs artistes sur les plateformes de streaming, et ce n’est pas une pratique réservée aux jeunes : un streamer sur 4 a plus de 50 ans. Pour ceux qui l’ont adopté, c’est même devenu le principal moyen d’écoute de musique.