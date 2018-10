La radio reste le média leader en voiture

La voiture et la radio, c'est une histoire d'amour qui dure. Selon une nouvelle étude dévoilée par Médiamétrie, au Mondial de l'Auto à Paris, dans le cadre d'un Webinar 2.0 avec La Lettre Pro de la Radio, le média radio demeure celui le plus consulté dans l'habitacle de la voiture... et de loin. Ainsi, 67 % des consultations médias en voiture sont réservées à la radio, contre 23 % pour les autres comme la TV, internet ou la musique. On constate en semaine comme le week-end, la radio est plus écoutée en voiture qu'au domicile, selon le Panel Radio. 75 % de la population aura un contact avec la radio en voiture, en semaine ou en week-end. On enregistre une part assez significative d'individus qui n'écoutent la radio qu'en voiture.



Notons, que la voiture n'a pas toujours été le premier lieu d'écoute de la voiture. Depuis 2010, la voiture est passée devant le domicile. D'années en années, l'écart augmente. L'étude révèle qu'en 10 ans, la couverture de la radio a progressé de +4,6 %. En revanche, on écoute moins longtemps la radio en voiture qu'au domicile. Concernant les horaires, autres données intéressantes, on note deux pics de consommation de la radio en voiture : à 7h45 et à 17h et premier lieu d’écoute entre 13h30 et 19h. Chez les 25-34 ans, la moitié du volume d’écoute de la Radio se fait en voiture. Conséquence, les stations musicales enregistrent le plus gros volume d'écoute en voiture. On apprend, qu'en mobilité, le téléphone mobile reste le support le plus utilisé pour écouter la radio, avec 3,5 millions d'auditeurs quotidiens.