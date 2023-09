La radio régionale Bretagne 5 arrive à Brest

Grâce à la diffusion numérique en DAB+, les auditeurs de Brest, et plus largement de la métropole brestoise, pourront désormais écouter Bretagne 5 avec une qualité de son exceptionnelle et sans interférences, que ce soit à la maison, au travail ou en voiture.

Les auditeurs brestois équipés d'un récepteur DAB+ pourront donc capter Bretagne 5 en qualité numérique à partir du 4 septembre.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Bretagne 5 va ouvrir prochainement un bureau local et un studio dans le centre ville de Brest.