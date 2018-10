La radio est un média transgénérationnel

Plébiscitée par les 35-59 ans - près de 85% d’entre eux l’écoutent chaque jour – la radio touche aussi très largement les jeunes (72% des 13-24 ans) et les seniors (78% des 60 ans et plus). Chacun y trouve ses centres d’intérêt, qu’il s’agisse de rester informé de ce qui se passe dans le monde ou dans sa ville, d’écouter de la musique variée, ou encore de se distraire. Il faut dire que l’offre est riche et plurielle : on recense 900 stations en France et 7 000 fréquences, qu’il s’agisse de radios associatives, locales ou nationales rappelle Médiamétrie dans le cadre de son étude "Année Radio