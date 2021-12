La radio demeure un "amplificateur de performances"

Dans les cas étudiés, la radio est 50% plus efficace que les autres leviers offline pour générer du trafic web et 40% plus efficace pour générer des ventes e commerce. Enfin, la radio confirme sa surperformance sur les promotions et les campagnes en fil rouge. En effet, sur le secteur de la distribution, le ROI augmente de 40% avec des messages promotionnels, voire de 80% lors d’une offre à forte promotion. Sur le secteur des télécommunications, le ROI augmente de 60% avec des messages promotionnels, voire de 200% lors d’une offre à forte promotion. Sur les secteurs étudiés, le ROI de la radio est plus élevé que le ROI moyen des autres médias sur les communications image en fil rouge.