La radio, championne européenne de la confiance

La plupart des Européens font en revanche confiance aux médias traditionnels, puisque les niveaux de confiance à l’égard de la radio, de la télévision et de la presse écrite sont restés stables ou ont même augmenté ces dernières années.

Les citoyens jugent les médias traditionnels plus dignes de confiance qu’Internet et les réseaux sociaux et se fient plus particulièrement aux médias de service public. Des études démontrent en outre qu’ils accordent davantage leur confiance aux médias traditionnels qu'aux gouvernements et partis politiques de leur pays.