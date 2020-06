La radio Ultrason fête de la déconfinement avec une brasserie

Ce coffret de trois bières Cheval Godet de 75 cl - une Double et deux Triples - est disponible au prix de 25€. Tous les ventes permettront de soutenir Ultrason et la brasserie "Belgo Sapiens", deux organisations locales fortement touchées financièrement par ces mois difficiles. "Nous devions animer une émission en direct de la brasserie en mai dernier afin de fêter ses cinq ans, mais cet événement n'a évidemment pas pu avoir lieu. Voyant le confinement affecter tant "Belgo Sapiens" qu'Ultrason, ainsi que le besoin de retisser les liens sociaux dans cette période plus compliquée, nous avons mis sur pied ce concept original qui vise à rapprocher nos communautés tout en soutenant nos deux organisations. C'est une magnifique collaboration" se réjouit Nicolas Boulart, président d'Ultrason.