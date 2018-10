La radio Jet FM lance son "Jetodon"

Le "Jetodon", campagne de soutien à Jet, est un appel aux dons auprès des auditeurs et du grand public du 5 au 30 novembre. Toutes les contributions financières sont donc les bienvenues (à partir de 1 euro) pour soutenir, cette radio locale, un "média sociale de proximité, sans publicité et indépendant". Pendant ce "Jetodon", différents temps forts seront proposés sur l'antenne de Jet FM (91.2) par la rédaction, la programmation musicale et les différentes émissions et chroniques réalisées par les bénévoles. Ainsi, Jet FM propose 4 activités en lien avec la pratique et la diffusion radiophonique : offrir un espace d'expression, mettre en place des actions d'éducation au média radio, former à la pratique et à la création radiophonique et accompagner et produire des projets radiophoniques.