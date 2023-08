La radio France Bleu Normandie diffusée en DAB+

Le 1er août dernier, France Bleu Isère a également vu sa couverture DAB+ étendue aux départements du Rhône et de l’Ain avec la mise en service de deux nouveaux émetteurs en DAB+. Cette extension permet ainsi à France Bleu Isère d’être reçu en radio numérique DAB+ par un peu plus de 2 millions d’habitants supplémentaires.

Au total, ces nouvelles diffusions permettent à France Bleu d’être reçu en radio numérique par près de 37 millions d’habitants – soit plus de 56% de la population française métropolitaine.

La diffusion en DAB+ de France Bleu sera étendue dès septembre à France Bleu Limousin.