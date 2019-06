La radio FM-Plus cherche 15 000 euros pour passer au DAB+

"Cette transformation est une étape de modernisation nécessaire pour garder ce média libre et indépendant, pour qu’il puisse continuer à vous offrir ses services, à vous habitants de Montpellier et alentours, à vous associations, petites entreprises, artistes et bien sûr à vous protestants qui êtes à l'origine de cette aventure radiophonique" explique la radio associative qui sollicite associations, entreprises locales, adhérents, animateurs, animatrices et habitants de Montpellier via la plateforme Helloasso "Pour relever ce gros défi nous devons, dans un premier temps, réunir 15 000 euros. Cet argent permettra d’équiper nos locaux avec le matériel adapté pour filmer des interviews, des performances d’artistes, des spots vidéo pour les associations et entreprises locales" souligne la radio.