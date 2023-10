La radio 100% reçoit la chanteuse Vitaa

Rappelons que 100% est un acteur unique de la radio dans le Sud de la France. En se positionnant comme première radio généraliste

musicale de la région, 100% s’est développée sur un réseau de 34 fréquences entre Atlantique et Méditerranée. Elle possède des studios à Toulouse, Perpignan, Mazamet et des agences à Tarbes et Albi. Elle fédère aujourd’hui près d’un million d’auditeurs réguliers et près de 170 000 auditeurs quotidiens selon Médiamétrie.

100% est aujourd'hui dans le top 16 des radios régionales en France et est présente sur le Web avec plus de 575 000 écoutes actives monde selon le classement ACPM/OJD (août 2023)...