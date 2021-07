La publicité numérique en forte croissance

Alors que le premier semestre 2020 a été marqué par la crise sanitaire, le premier semestre 2021 affiche un rythme de croissance accéléré. Ainsi, au 1er semestre 2021, les recettes de la publicité digitale s’élèvent à 3 834 M€, en forte croissance de +42% par rapport au 1er 2020, et +37% par rapport à 1er semestre 2019. Tous les leviers ont fortement rebondi par rapport au 1er 2021 mais le Social, le Search et le Display connaissent les croissances les plus importantes. Le Search est en hausse de 43%, avec un poids stabilisé à 40% (1 537M€), et bénéficie de la forte dynamique du Retail Search +66% qui compte désormais pour 12.1% du Search. Le Social connaît la croissance la plus importante +58%, tirée par la vidéo (+102%), son poids progresse légèrement de 28 à 31% (1 189 M€).