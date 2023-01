La production musicale française "toujours au top"

Pour autant, la chanson et la pop, avec les jeunes talents comme avec les artistes consacrés rencontrent également un franc succès selon le Snep : Stromae, Angèle, Clara Luciani, Mylène Farmer, Vianney, Grand corps malade, Indochine, Renaud, Juliette Armanet, Patrick Bruel, Julien Doré, Keen V, Ben Mazué ou Michel Polnareff ont été parmi bien d’autres, au rendez-vous.Enfin, les productions françaises dominent aussi dans le classement des meilleures ventes pour les répertoires classique et Jazz avec en tête du premier, Sofiane Pamart – également en 2° position – Gautier Capuçon à la 3° place, tandis que les albums de Melody Gardot & P. Baden Powell, de Gregory Porter ou d’Ibrahim Maalouf tiennent la tête du second.