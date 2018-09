La portée de la radio dans les voitures n'a pas changé depuis 2011

Selon Larry Rosin d'Edison, "la portée de la radio dans la voiture reste élevée et inchangée depuis la dernière mise à jour de cette étude en 2011. Cependant, cela ne signifie pas que rien n'a changé dans l'environnement embarqué. Nous allons regarder les changements que nous voyons dans la présentation à l'émission de radio à Orlando". En effet, ces résultats seront présentés lors d’une émission, intitulée "Miles Different: In-Car Audio 2018", à 13h30 le 27 septembre prochain. Larry Rosin d'Edison y résumera les données de Share of Ear® et détaillera une enquête de suivi réalisée avec NPR, afin de présenter l'état de l'audio embarqué d'aujourd'hui.