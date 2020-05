La plus grande Libre Antenne du monde

A l'origine, Le Petit Aubois est une page Facebook, créée par Yannick en janvier 2014. Le but premier était d'informer et divertir les habitants de l'Aube. Dans ce département de 309 000 habitants (INSEE 2019), la page Facebook réunit aujourd'hui près de 40 000 fans. En janvier dernier, six ans après le début de l'aventure, Yannick décide de proposer aux aubois un nouveau support de communication en créant la webradio. Déjà plus de 300 auditeurs l'écoutent chaque jour et interagissent avec l'équipe qui propose quotidiennement deux émissions de libre antenne, dans l'après-midi et en soirée. Le reste du programme est essentiellement musical (hits, tubes, souvenirs 90-2000), avec un rendez-vous d'information en début d'heure, suivi systématiquement par un morceau d'un artiste local. Plusieurs DJ's de l'Aube proposent aussi des sets qui trouvent leur place dans la programmation. "En ces temps troublés, nous créons un lien précieux dans notre département, estime Yannick, professionnel de la radio depuis plus de vingt ans. La suite reste à écrire pour cette webradio faite de façon professionnelle et avec cœur", conclut-il. Le Petit Aubois La Radio est accessible depuis votre navigateur ( ICI ) ou depuis son application disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store.