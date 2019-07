La place de "deuxième radio musicale de France" pour Skyrock

"Ces bons résultats confirment Skyrock en tant que deuxième radio musicale de France, première radio des moins de 50 urbains et deuxième radio des moins de 50 ans, toutes radios confondues" explique la station. Grâce à "Planète Rap" de Fred Musa et à la "Radio Libre" de Difool et son équipe, Skyrock est la première radio musicale de France après 20h. À noter également les résultats du 16h-20h de Mrik qui rassemblent chaque jour 1 349 000 auditeurs, soit une progression de 165 000 auditeurs sur une vague. Les week-ends sur Skyrock sont toujours un succès avec 2 876 000 auditeurs par jour, en progression de 128 000 auditeurs sur une vague et de +97 000 auditeurs sur un an.

Enfin, Skyrock s’impose à nouveau comme la première radio musicale d’Île-de-France.