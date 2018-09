La matinale de Radio Classique retransmise par Le Figaro

Dès ce lundi, Radio Classique (intégré au groupe Les Echos / Le Parisien) sera retransmise en direct sur le service vidéo "Figaro Live" en une du site du quotidien. Les deux médias s'associent pour codiffuser "L'édito politique" de Guillaume Tabard, éditorialiste politique du Figaro, à 8 h 12 ainsi que "L'invité politique", émission coanimée par Guillaume Durand et Renaud Blanc de 8 h 15 à 8 h 30. Ce type de partenariat avec une radio et le service vidéo d'un quotidien est une premeière.Cette séquence politique de la matinale de Radio Classique était auparavant diffusée sur Paris Première, la chaîne du groupe M6; la saison dernière. "Il est symptomatique qu'une radio et un quotidien s'associent dans la vidéo. Cela prouve qu'il n'y a plus de médias en silo", explique Jean-Francis Pecresse, directeur de Radio Classique, dans le Figaro.