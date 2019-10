La matinale "France Bleu Nord Matin" sur France 3

Les auditeurs de France Bleu Nord ont aussi et désormais rendez-vous en direct depuis Lille de 7h à 8h40 du lundi au vendredi sur France 3 pour "une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée dans le Nord avec : des infos près de chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes, des infos trafic et mobilité en temps réel".

L'émission "France Bleu Nord Matin" rejoint ainsi "France Bleu Creuse Matin", "France Bleu Azur Matin" et F"rance Bleu Occitanie Matin" lancées depuis le début de l’année dans le cadre de "la coopération renforcée" entre France Bleu et France 3. D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.