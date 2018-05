La matinale "Bruno Dans La Radio" en direct du Puy du Fou

Ce vendredi 1er juin, Bruno Guillon et toute l'équipe de la matinale "Bruno Dans La Radio" donnent rendez-vous à leurs auditeurs pour une expérience hors du temps en direct du Puy Du Fou. En direct et en public de 6h à 9h, Bruno, Christina, Vacher, Elliot et la famille vont vivre "un incroyable voyage dans le temps".