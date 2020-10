La fréquentation des sites et applications en septembre

Pour autant, en mobilité, les utilisateurs privilégient France Inter (11e), Radio France (17e), RMC (21e), NRJ (26e), Europe 1 (36e), France Bleu (38e) ou encore RFI (52e), FIP (54e), Noastalgie (61e), Rire & Chansons (62e), Chérie FM (63e), Virgin Radio (69e), Mouv' (78e), RFM (80e) et Tendance Ouest (90e), seule radio régionale dans le Top 100.Dans le classement des sites fixes, c'est, comme d'habitude, un peu plus compliqué pour les radios. On retiendra néanmoins les performances de franceinfo.fr, francebleu.fr, franceinter.fr, rfi.fr, franceculture.fr tous dans les 50 premières places.Le classement ACPM des applications est accessible ICI . Le classement ACPM des sites fixes est consultable LÀ