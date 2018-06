La direction d’Autoroute Info est désormais féminine

Depuis bientôt 30 ans, Autoroute Info diffuse ses programmes sur 2 500 km d’autoroute sur les réseaux APRR (Paris/Lyon, Nancy Dijon), AREA (Lyon Grenoble), SFTRF (A43 et tunnel), ATMB (Macon Genève et tunnel), ADELAC et sur les voies rapides urbaines de Grenoble.

Autoroute Info, c’est une rédaction de plus de 20 journalistes délivrant une information trafic en temps réel 24h/24h et 7j/7, des reportages thématiques (mobilité, tourisme, voyage, bien-être, …) des émissions spéciales en direct et à l’extérieur et une programmation musicale variée d’accompagnement adaptée à la conduite. Au total, 30 personnes travaillent au sein de la station.

Avant de prendre la route, les auditeurs peuvent retrouver les conditions de circulation en téléchargeant l’application Autoroute Info disponible gratuitement sur iPhone et Android.