La chanteuse Madonna soutient l'opération "FG for DJs"

Un engagement fort qui a déjà recueilli plus de 400 likes, et a fait l'objet de plus de 100 partages des internautes fans de Madonna ( ICI ) en France. Ce dimanche, la Fête de la musique sera un autre moment fort de l'opération "FG for DJs" ; les auditeurs et internautes seront sollicités pour faire un don au Fonds de Dotation FG afin de venir en aide aux artistes DJs privés de revenus suite à cette crise sanitaire sans précédent. Le Groupe FG offrira une "Fête de la musique FG for DJs" sur ses 3 antennes, Radio FG, FG Chic et Maxximum, chacune mobilisée de 14h à 2h du matin pour proposer 12 heures de mixes exclusifs.Pour soutenir l'opération, c'est ICI