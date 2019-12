La bonne santé de la radio à La Réunion

Freedom toujours 1ère avec 29.3% d’audience cumulée, soit 205 500 auditeurs quotidiens NRJ Réunion est 2e et enregistre la plus forte hausse du sondage Médiamétrie. La première des stations musicales pointe à 15.5% d’audience cumulée soit 108 800 auditeurs quotidiens, une progression de plus de 12 800 auditeurs en 1 an. Réunion 1ère est 3e avec 12.1% d’audience cumulée soit 85 100 auditeurs quotidiens. Exo FM est 4e avec 11.3% d’audience cumulée soit 79 300 auditeurs quotidiens. France Inter est la 5e place avec 10.1% d’audience cumulée soit 70 800 auditeurs quotidiens. Chérie FM Réunion est 6e du classement avec 8.4% d’audience cumulée soit 59 100 auditeurs quotidiens.