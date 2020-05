La Virtual Radio Week ? C'est dans 3 jours. Inscrivez-vous !

Engagée par les Éditions HF, cette Virtual Radio Week se veut comme une réponse à la crise sanitaire et à ses effets sur l'industrie de la radio. Pour cette première édition, nous avons retenu la thématique du "Total Remote" (qui fera d'ici la fin de la saison l'objet de la parution d'un hors-série) ou comment continuer à fabriquer des émissions et des podcasts depuis n'importe quels lieux et en dehors d'un studio classique. Pour partager des solutions, des conseils, des idées et des savoir-faire, nous avons fait appel à de nombreux directeurs techniques et à des professionnels qui ont l'habitude de travailler "à distance".

L'objectif de ces 4 journées (du 4 au 7 mai) est de prouver que les professionnels peuvent, même en cas de coup dur ou d'une crise sanitaire comme celle que nous traversons, maintenir des programmes, des flux, des rendez-vous en direction de la population.