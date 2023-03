La Tournée des neiges de Pyrénées FM a rythmé la saison

Dès ce jeudi l’équipe de Pyrénées FM reprend la route et installe ses studios au cœur du grand Salon régional de l’agriculture de Tarbes. Durant quatre jours (du 9 au 12 mars) et en direct de cet événement, visiteurs exposants et personnalités vont se succéder aux micros des journalistes et des animateurs de la station. Malgré le nombre important d’opérations extérieures déjà programmées, la station prépare aussi une grande tournée des plages méditerranéennes et reconduit son émission "Pyrénées FM mène la danse" avec les plus grands orchestres régionaux.