La Skol Radio sélectionnée pour une nouvelle formation

La Skol Radio a été sélectionnée avec d’autres centres pour réaliser cette formation. Objectif : expliquer le fonctionnement du monde médiatique et de la construction de l’information, transmettre des réflexes et des bonnes pratiques pour vérifier l’information, multiplier les avis différents, accompagner dans la lutte contre la désinformation et les fake news. En bref, aider chacune et chacun à se construire un esprit critique, capable de nager sereinement dans un flot d’informations toujours plus important.