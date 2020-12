La Sacem organise une journée de soutien à la scène française

Au-delà de ses propres membres, la Sacem dédie aussi ce moment à toutes celles et ceux qui font vivre la musique. La scène française est à l’arrêt depuis le début de l’année et se trouve aujourd’hui dans un état critique… Privés cette année de scène et de cérémonie, les lauréats des Grands Prix Sacem 2020 récompensés par leurs pairs, seront le sourire de cette journée. La Sacem tient à les honorer. L’opération #ScèneFrançaise fait l’objet d’un formidable élan de mobilisation collective qui a déjà porté ses fruits. Il s'agit de continuer de partager et de diffuser les coups de cœur musicaux, d'inviter les médias, les plateformes et diffuseurs à programmer les talents et les découvertes de la scène française...Un kit de communication est accessible ICI