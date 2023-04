La SSR conclut un nouvel accord de coopération avec une radio privée

Agaune Radio est une radio locale sans but lucratif basée à Saint-Maurice. Elle propose un programme musical varié et généraliste, accompagné d’informations et rubriques dans les domaines touristiques, culturels, associatifs et sociaux. Le programme est disponible via le DAB+, différentes applications et en ligne sur agaune.radio La SSR se réjouit de ce nouvel accord, qui vient renforcer sa collaboration avec les médias privés suisses.