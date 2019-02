La RTBF respecte ses quotas francophones

Par ailleurs, ce rapport annuel met aussi en avant la couverture analogique des radios de la RTBF. En vue d’assurer le service universel de base et par là un accès gratuit à l’ensemble des usagers de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF maintient trois réseaux de diffusion hertziens qui couvrent le territoire de la Fédération. La RTBF indique que la couverture FM n’évoluera plus, vu qu’elle ne dispose pas de fréquences supplémentaires. La RTBF estime que 95% des routes sont couvertes, mais indique que ce chiffre n’est pas précis, car il n’existe pas d’étude l’objectivant. La RTBF a mené en 2016 trois marchés publics visant à l’acquisition des équipements nécessaires à la transition du DAB vers le DAB+ sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le marché concernant les multiplexeurs a été attribué le 4/11/2016, le matériel a été commandé fin novembre 2016 et a été déployé en 2016 et 2017. Les combiners et antennes ont été commandés début avril 2017 et installés en 2017 et 2018. Le marché des émetteurs a été attribué en janvier 2018 en vue d’une installation à partir du mois de novembre 2018. Ce calendrier se calque sur celui du plan de fréquences radio et de l’appel d’offres qui sera mené début 2019 et à l’occasion duquel le DAB+ deviendra opérationnel pour l’ensemble du marché radiophonique de la Fédération.