La RTBF prépare les fêtes de fin d'année

Sur La Première, "Travelling", une émission consacrée à l’histoire du cinéma et un spécial "Bagarre dans la discothèque" en coproduction avec France Inter. Sur Classic 21, des showcases exclusifs tels que ceux de Jean-Louis Aubert, Arno, Bear’s Den et Coldplay... Sur Pure, les auditeurs prennent le contrôle de la programmation musicale dans la Wishlist. Sur Musiq3, un réveillon tout en musique avec Camille de Rijck et un feuilleton sur l’histoire de Frédéric Chopin et George Sand. Sans oublier un moment essentiel pour VivaCité et toute la RTBF : "Viva for Life", du 17 au 23 décembre, qui s’installe dans la ville festive de Tournai. Une belle occasion de partager ce grand moment de solidarité avec les auditeurs du nord de la France grâce à la couverture reprise par France Bleu Nord (Lille) en matinale et en nocturne.