La RTBF confirme son leadership en radio

Sur ses players et sites, la RTBF progresse et engrange de belles performances Sur Auvio (versus 2017), une progression de 14% et plus de 2 000 000 d’abonnés. Auvio a ainsi rassemblé chaque jour près de 100 000 internautes en FWB (+14%) avec un temps moyen stable de 42 minutes. Sur ses sites, la RTBF se place en tête avec 1 417 000 internautes bruxellois et wallons atteints par mois. Chaque jour, ce sont plus de 235 000 internautes en Fédération Wallonie Bruxelles (+16%)qui vont sur les sites du groupe RTBF en moyenne 17 minutes par jour. C’est une hausse du trafic moyen mensuel de +19%, pour plus de 36 000 000 pages vues à travers les sites de la RTBF en moyenne chaque mois.