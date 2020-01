La RTBF affiche des "résultats remarquables" pour 2019

La RTBF se retrouve ainsi premier média en TV (43.65% des téléspectateurs en contact chaque jour avec les chaines TV de la RTBF), premier média en radio (29.3% des auditeurs en contact chaque jour avec les chaines Radio de la RTBF) et enregistre une augmentation sur le digital plus forte que la croissance du marché (41.4% des internautes en contact chaque mois avec les sites et players de la RTBF).

L’offre digitale, avec ses contenus exclusifs ou déclinés poursuit la fidélisation d’un public plus mobile. Elle affiche une croissance de son reach digital plus élevée que la moyenne du marché (17.3% vs 13,5%) avec une accélération de cette croissance depuis la rentrée de septembre.