La Maison FG lance FG Dance en DAB+

FG Dance compte parmi ses DJs résidents David Guetta, Armin Van Buuren, Tiësto, Robin Schultz, Paul Van Dyk, Nicky Romero, Steve Aoki, Afrojack, James Hype, Above and Beyond, Joachim Garraud, le label Toolroom et le célèbre Ultra Music Festival de Miami qui compte parmi les plus gros festivals électro au monde.

Désormais, la Maison FG propose un bouquet radiophonique de 4 programmes en DAB+ : Radio FG (présente dans près de 120 villes, outre son réseau de 36 fréquences FM), FG Chic (la radio lounge et nu disco, présente à Paris, Monaco et Nice, Berlin, Hambourg et Ibiza), Maxximum (la radio de la découverte électronique, diffusée à Paris et en Ile-de-France) et FG Dance (avec un format Dance-EDM).