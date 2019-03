La Lettre Pro de la Radio n° 109 vient de paraitre

Talkers : le réseau social qui fait parler

2019 : l’année du podcast. Depuis plusieurs années déjà, on en parle à tout va. Et pourtant, il arrive encore qu’en aparté l’on nous demande : "Au fait, c’est quoi un podcast ?" Peut-être parce que le "replay" des émissions de radio a usurpé en quelque sorte la terminologie. Le natif a le vent en poupe et ce n’est pas les 1 200 000 téléchargements mensuels de nouvelles écoutes en 2018 qui vont nous faire dire le contraire. Et si la radio était en train de louper le train ?



Des annuaires pour défricher le podcast

Véritable jungle audio, le podcast offre à boire et à manger. Les pépites côtoient les navets. Podcasts "grand public" ou thématiques de niche, il y en a pour tous les goûts et la recommandation, indissociable des réseaux sociaux, tient un rôle prépondérant pour se frayer un chemin. Les annuaires sont un outil précieux pour percer, surtout pour les podcasteurs indépendants qui ne bénéficient pas forcément de l’aura des studios et autres labels.



Objectif com pour les associations

Trente années passées derrière le micro, autant au contact des associations et des petites entreprises qui veulent faire passer leur message… Frédéric Torrent a l’expérience du terrain et des problématiques que rencontrent certains acteurs qui veulent communiquer. Il a donc lancé il y a un an "L’École du Micro" en Auvergne : du coaching média accessible et destiné aux petites structures.