La Lettre Pro de la Radio n° 102 vient de paraitre

Équipez-vous en récepteurs DAB+ dès 70 €

Pour recevoir le DAB+, il faut s’équiper d’un poste compatible. Si la plupart des constructeurs automobiles intègrent désormais la radio numérique, les fabricants de postes commencent à élargir leur gamme en intégrant cette technologie avec des modèles de plus en plus séduisants. Nous avons sélectionné des postes de radio avec un double tuner pour l'actuelle bande analogique FM et la réception numérique DAB+.



CTA de Clermont-Ferrand : (très) grosse actualité

Après Toulouse, Dijon, Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, Nancy, Caen et La Réunion- Mayotte, nous prenons la direction, à l’occasion de cette dixième et avant-dernière étape de notre série, de Clermont-Ferrand. Les CTA, qui sont dotés d’une compétence consultative dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels à candidatures pour les radios, ont aussi un rôle de contrôle. Sur ce territoire, le CTA de Clermont-Ferrand se prépare à une actualité riche et fournie. On ouvre les dossiers avec son secrétaire général Pierre-José Chadaigne.



Zoom sur les tubes de l’été 2018

"Vacances j’oublie tout, plus rien à faire du tout", chantait Élégance en 1982. C’est enfin l’été. Les Françaises et les Français vont profiter de leurs congés payés pour remplir les plages, les campings et les terrasses de toutes les destinations touristiques. Bison Futé va voir rouge, rouge comme le mercure qui devrait monter. Les playlists des radios vont faire tourner les hits qui marqueront cette saison estivale.