La Lettre Pro de la Radio n° 100 vient de paraitre

Vous souvenez-vous du premier numéro de La Lettre Pro de la Radio ? C'était le 9 septembre 2011. En presque 7 ans, votre magazine a évolué dans sa mise en page et dans son rythme de parution (passant d'une parution bimensuelle à une parution mensuelle) mais jamais dans sa ligne éditoriale qui privilégie toujours le savoir-faire de celles et ceux qui fabriquent la radio.Patrons de radios, directeurs des programmes, journalistes et même techniciens : La Lettre pro de la Radio représente pour eux une véritable source d’informations. Tous les jours, sur le site, ou tous les mois, dans le mag, ils nous lisent, à la recherche des bonnes pratiques ou de la bonne info. Alors, on leur a posé une question simple : "Quelle utilisation faites-vous de La Lettre Pro de la Radio ?" Voici un florilège des propos recueillis.Jamais, au cours de ces 20 dernières années, la radio n'avait connu autant de bouleversements, de changements et de mutations. On peut même parler d'une métamorphose profonde qui n'est pourtant pas encore arrivée à son terme et qui avance toujours à pas cadencés… Pour le Dr Sébastien Poulain : "La radio semble avoir un bel avenir devant elle."L'histoire du média radio est jalonnée de prouesses toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Des inventeurs, pionniers de la radio, aux animateurs bouillonnant de créativité, l'homme de radio est un homme de records. Des plus techniques aux plus loufoques, ils témoignent que la radio est un univers d'ingéniosité et de défis. Petite illustration de texte, en dix records.