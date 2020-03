"La Lettre Pro à la maison" : un live vidéo quotidien dès 17h

La radio en mode télétravail. Alors que de nombreux professionnels ont installé leurs bureaux et leurs studios à leurs domiciles, La Lettre Pro de la Radio lance un live streaming vidéo "La Lettre Pro à la maison" tous les jours à 17,h sur LaLettre.pro Facebook et Twitter . Pendant 15 minutes, l'équipe va leur apporter des solutions pour vivre au mieux ce contexte particulier et leur donner la parole autour de l'équipe de La Lettre Pro de la Radio, Philippe Chapot, directeur de la publication ; Brulhatour, rédacteur en chef et François Quairel, journaliste média. Deux invités apporteront leurs témoignages et solutions pour ce premier rendez-vous du mardi 24 mars : Wilfrid Tocqueville, directeur de Sweet FM et Michel Colin (Mediatic Conseil), consultant pour les commerciaux donnera des clés pour préparer la reprise.