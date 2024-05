Sweet FM lance son podcast : "D-Day, 80 ans après"

Au gré de douze podcasts richement illustrés, Nicolas Terrien tend son micro à des interlocuteurs passionnés et passionnants qui offrent un éclairage nouveau sur cette grande page d’histoire, qui allait mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale et ouvrir la voie d’une liberté retrouvée.

Dans chaque épisode de 15 minutes, on découvre l'espoir que le Débarquement a suscité au coeur des territoires : dans l'Eure avec le maquis Surcouf, au Mans avec le général Dollmann, à Clermont-Ferrand où Michelin offrait son guide 1939 aux Américains afin d'aider à l'orientation des GI fraichement débarqués.

Cette série de podcasts est réalisée par Sweet FM en partenariat avec Ouest-France.