"La Lettre Pro à la maison" : tout savoir sur la Virtual Radio Week

La radio en mode télétravail. Alors que de nombreux professionnels ont installé leurs bureaux et leurs studios à leurs domiciles, La Lettre Pro de la Radio lance la Virtual Radio Week qui sera diffusée sur LaLettre.pro Facebook et Twitter . Pendant 4 jours, l'équipe va apporter des solutions sur le Total Remote et donner la parole aux professionnels et partenaires autour de l'équipe de La Lettre Pro de la Radio.Ce jeudi matin, Nicolas Moulard a notamment détaillé le programme de ces 4 journées qui débuteront avec les interventions de Roch-Olivier Maistre, président du CSA et l'animateur Cauet.