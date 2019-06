"La Grande Boucle" sur franceinfo

Journaliste au service des Sports de franceinfo, Laetitia Bernard est née non-voyante. Cet été, elle parcourra, en tandem, les 21 étapes du Tour de France 2019. Au programme de "Mon échappée", tous les jours à 7h21 et 9h51, les sensations de course, les découvertes et les rencontres avec des acteurs locaux. Autres nouveautés : "La vie en jaune" un rendez-vous présenté par Jérôme Cadet, tous les jours à 8h23 et 10h21. À l’occasion du centenaire du Maillot Jaune, Jérôme Cadet racontera, à l’aide de sons d’archives, les histoires politiques et la bataille pour le Maillot Jaune.