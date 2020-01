La Folle Journée, c’est aussi sur Radio Fidélité

L'équipe de Radio Fidélité oproposera notamment "Le Mag" animé par Charlotte Seignard autour des coulisses de la Folle Journée, ce jeudi de 09h à 10h puis entre 18h15 et 20h15 une émission spéciale enregistrée depuis la Cité des Congrès de Nantes, co-animée par Christophe Cousseau, directeur et Charlotte Seignard, animatrice de Radio Fidélité, avec la participation de Patrick Barbier, historien de la musique. Ce vendredi, à 16h, Radio Fidélité diffusera une émission spéciale "Porte-Plume", enregistrée depuis la Cité des Congrès de Nantes, avec les- élèves du Collège Saint-Paul de Rezé. Ils recevront l’accordéoniste Félicien Brut.



Créée en 1986, Radio Fidélité, radio associative chrétienne de Loire-Atlantique, diffuse ses programmes à Nantes sur 103.8, à Pornic sur 92.5, à Châteaubriant sur 97.2 et en DAB+sur la Presqu’île guérandaise.